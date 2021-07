Love Island Italia | Rebeca e Wolf sono i vincitori | quanto hanno vinto? VIDEO

(Di lunedì 5 luglio 2021) La finale diha decretato i primidel nuovo dating show di Discovery +; un programma la cui regola da rispettare è stata una sola: non rimanere single. Il reality show dei sentimenti ha visto al debutto Giulia De Lellis come conduttrice. Dopo quattro settimane il pubblico da casa, tramite l’App … L'articoloproviene da Velvet Gossip.

Dopo aver trascorso quattro settimane in Gran Canaria tra bagni in piscina, feste notturne, strusciamenti e petting spinto, i protagonisti della prima edizione diItalia , il format internazionale prodotto da Fremantle e sbarcato nel nostro Paese prima sulla piattaforma Discovery+ e poi in chiaro su Real Time, sono finalmente arrivati alla fine del ...Si è conclusa la prima edizione diItalia . La coppia più amata del reality show condotto da Giulia De Lellis è risultata essere quella composta da Rebeca e Wolf, che hanno quindi superato per gradimento le altre due coppie,...Dopo un mese di programmazione su Discovery e in seconda battuta su Real Time, oggi è andata in onda la finale di Love Island condotta dalla 25enne Giulia De Lellis.La prima edizione di Love Island Italia, condotta da Giulia De Lellis, è stata vinta dalla coppia Rebeca e Wolf.