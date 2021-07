Love Island Italia | Rebeca e Wolf sono i vincitori Ecco a quanto ammonta il loro montepremi

(Di lunedì 5 luglio 2021) Si è chiusa ieri 4 luglio la prima edizione di, il dating reality condotto da Giulia De Lellis su Discovery+ e in replica su Real Time. Il programma è un fenomeno televisivo mondiale e i protagonistiun gruppo di ragazzi e ragazze che cercano l’anima gemella durante una vacanza. Dopo un mese di convivenza forzata, il pubblico ha decretato ihanno vinto? 20 mila euro. E non finisce qui.infatti è stato scelto per pescare una delle buste che permettono alla coppia di uscire dal ...

Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf sono i vincitori della prima edizione di "Love Island Italia", il reality dei sentimenti targato Discovery e condotto da Giulia De Lellis. La coppia formata da Monica e Denis, e quella di Cristina e Antonino si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e terzo posto.