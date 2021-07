«Love Island Italia» | ecco i vincitori

(Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo aver trascorso quattro settimane in Gran Canaria tra bagni in piscina, feste notturne, strusciamenti e petting spinto, i protagonisti della prima edizione di Love Island Italia, il format internazionale prodotto da Fremantle e sbarcato nel nostro Paese prima sulla piattaforma Discovery+ e poi in chiaro su Real Time, sono finalmente arrivati alla fine del loro percorso. Ad avere la meglio sugli avversari sono stati Rebeca e Wolf, che si sono portati a casa il montepremi di 20mila euro che il ragazzo ha scelto coraggiosamente di dividere con la sua compagna d’avventura.

Si è conclusa la prima edizione di Love Island Italia. La coppia più amata del reality show condotto da Giulia De Lellis è risultata essere quella composta da Rebeca e Wolf, che hanno quindi superato per gradimento le altre due coppie. La prima edizione di Love Island Italia si è conclusa. Il primo dating reality interattivo, in onda su discovery+, ha seguito la vita di un gruppo di...