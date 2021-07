Love is in the air, le anticipazioni del 6 luglio: Eda e Serkan a letto insieme (Di lunedì 5 luglio 2021) Love is in the air, anticipazioni prossima puntata 6 luglio. Eda e Serkan a letto insieme nella notte che passano bloccati allo chalet. Prossima puntata Love is in the airSerkan ha scoperto la verità sul brevetto dei lampadari rubati. Ancora una volta, dietro tutto quello che è successo c’era Kaan Karadag. È arrivato il momento di vendicarsi del suo nemico, acquisendo la sua società come anni prima fece suo padre con il padre di Kaan (che fu costretto a dichiarare fallimento). L’architetto deve riconquistare Eda, scappata via dopo l’umiliazione davanti a ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 luglio 2021)is in the air,prossima puntata 6. Eda enella notte che passano bloccati allo chalet. Prossima puntatais in the airha scoperto la verità sul brevetto dei lampadari rubati. Ancora una volta, dietro tutto quello che è successo c’era Kaan Karadag. È arrivato il momento di vendicarsi del suo nemico, acquisendo la sua società come anni prima fece suo padre con il padre di Kaan (che fu costretto a dichiarare fallimento). L’architetto deve riconquistare Eda, scappata via dopo l’umiliazione davanti a ...

Love is in the Air Anticipazioni 6 luglio 2021: Eda e Serkan a letto insieme! Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 6 luglio 2021. Nell' episodio in onda alle 15.30 su Canale5 , Serkan ha rapito Eda e l'ha portata nella casa di famiglia in campagna . Il Bolat vuole a tutti i ...

