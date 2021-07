Love is in the Air, anticipazioni oggi 5 luglio: Serkan ammanetta Eda (Di lunedì 5 luglio 2021) anticipazioni della puntata di lunedì 5 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? La Yildiz e le sue amiche trovano le prove della colpevolezza di Kaan. Scoperto che dietro a tutto c’è il Karadag Serkan medita vendetta, e intanto “rapisce” la fioraia. Love is in the Air va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 15.30. Nella serie Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 luglio 2021)della puntata di lunedì 5diis in the Air. Cosa accadràed Eda? La Yildiz e le sue amiche trovano le prove della colpevolezza di Kaan. Scoperto che dietro a tutto c’è il Karadagmedita vendetta, e intanto “rapisce” la fioraia.is in the Air va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 15.30. Nella serie Articolo completo: dal blog SoloDonna

