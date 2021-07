LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) anticipazioni settimanali puntate LOVE is in the air da lunedì 12 a venerdì 16 luglio 2021: Serkan si rifiuta di firmare l’accordo che dovrebbe legare la Holding a Efe Akman, famoso architetto, per le troppe condizioni capestro contenute nel contratto che lui propone. Questo rovina i rapporti fra Serkan e Ferit. Eda, nel tentativo di riportare l’armonia tra i due e dare a Selin la possibilità di capire per chi batte veramente il suo cuore, organizza un incontro a quattro nello chalet di Serkan. Nel frattempo Aydan, per far ingelosire Alptekin, ingaggia un aitante attore perché finga di darle lezioni di ceramica. Leggi ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 5 luglio 2021)settimanali puntateis in the air da lunedì 12 a venerdì 16: Serkan si rifiuta di firmare l’accordo che dovrebbe legare la Holding a Efe Akman, famoso architetto, per le troppe condizioni capestro contenute nel contratto che lui propone. Questo rovina i rapporti fra Serkan e Ferit. Eda, nel tentativo di riportare l’armonia tra i due e dare a Selin la possibilità di capire per chi batte veramente il suo cuore, organizza un incontro a quattro nello chalet di Serkan. Nel frattempo Aydan, per far ingelosire Alptekin, ingaggia un aitante attore perché finga di darle lezioni di ceramica. Leggi ...

