L’ordine nascosto Il libro che spiega come i funghi regolano la vita sulla Terra

(Di lunedì 5 luglio 2021) Quanto iinfluenzano la nostrama soprattutto il nostro futuro? È da questa domanda che il biologo e autore Merlin Sheldrake è partito perre gli intrecci nascosti nell’ecosistema.– Lasegreta deiSono esseri talmente speciali i, che dal 1817 si sono meritati un regno a parte. Sono ovunque, ma non è facile notarli, “sono dentro e fuori di noi. Sono fonte di sostentamento per noi e per tutto ciò da cui dipendiamo”. Si apre così il saggio del biologo ricercatore Merlin Sheldrake, studioso di ...