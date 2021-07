Locatelli Juventus, “Tuttosport” svela: ci siamo quasi, nuovo incontro (Di lunedì 5 luglio 2021) Locatelli Juventus – Allegri è tornato a Torino con una missione ben definita, quella di riportare la squadra bianconera in cima alla classifica della serie A dopo aver fallito lo scorso anno con Pirlo la conquista del decimo scudetto consecutivo. E ovviamente bisognerà cercare di farsi largo tra le big d’Europa in Champions League. Il nome più caldo continua a rimanere quello di Locatelli, centrocampista per il quale il Sassuolo chiede la somma di 40 milioni di euro. Locatelli Juventus, nuovo incontro tra le parti Come spiega Tuttosport nei prossimi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 luglio 2021)– Allegri è tornato a Torino con una missione ben definita, quella di riportare la squadra bianconera in cima alla classifica della serie A dopo aver fallito lo scorso anno con Pirlo la conquista del decimo scudetto consecutivo. E ovviamente bisognerà cercare di farsi largo tra le big d’Europa in Champions League. Il nome più caldo continua a rimanere quello di, centrocampista per il quale il Sassuolo chiede la somma di 40 milioni di euro.tra le parti Come spieganei prossimi ...

