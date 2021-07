Locatelli (CTS): “Tifosi allo stadio? Si, ma in maniere graduale” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il presidente del CTS Franco Locatelli sul ritorno dei Tifosi allo stadi Tifosi allo stadio si, ma con gradualità. È questo, in sintesi, il pensiero di Franco Locatelli, presidente del CTS (Comintato Tecnico Scientifico) che ne ha parlato in un suo intervento a ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Riaprire gli stadi a settembre? Il principio della gradualità credo sia vincente, tutti abbiamo voglia di riprenderci la nostra socialità e lo sport. Anche il Calcio. Però una ripresa con un riempimento progressivo è la via maestra, l’abbiamo indicato anche per ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Il presidente del CTS Francosul ritorno deistadisi, ma con gradualità. È questo, in sintesi, il pensiero di Franco, presidente del CTS (Comintato Tecnico Scientifico) che ne ha parlato in un suo intervento a ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Riaprire gli stadi a settembre? Il principio della gradualità credo sia vincente, tutti abbiamo voglia di riprenderci la nostra socialità e lo sport. Anche il Calcio. Però una ripresa con un riempimento progressivo è la via maestra, l’abbiamo indicato anche per ...

