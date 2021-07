Lo spiegone di Imen Jane è un mea culpa da Instagram Stories (Di lunedì 5 luglio 2021) Imen Jane è la creatrice della community digitale Will e durante la giornata di ieri è finita nel mirino delle critiche per aver offeso la categoria dei lavoratori precari. Oggi si scusa nelle sue Instagram Stories. LEGGI ANCHE > Le IG Stories di Imen Jane sulla commessa di Palermo che poteva essere pagata il triplo come guida turistica Cosa è accaduto in breve Durante la prima domenica di luglio, Imen Jane si trovava a Palermo con l’amica e collega di Will Francesca Mapelli, quando ha fatto delle Instagram ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 luglio 2021)è la creatrice della community digitale Will e durante la giornata di ieri è finita nel mirino delle critiche per aver offeso la categoria dei lavoratori precari. Oggi si scusa nelle sue. LEGGI ANCHE > Le IGdisulla commessa di Palermo che poteva essere pagata il triplo come guida turistica Cosa è accaduto in breve Durante la prima domenica di luglio,si trovava a Palermo con l’amica e collega di Will Francesca Mapelli, quando ha fatto delle...

callmesys : @socialphalange Ora è partito lo spiegone da parte di uno di Will, chissà se avranno il coraggio anche di risponder… - CestLaDina : Poi io non so se avete idea di quanta merda bisogna sopportare facendo le commesse... ci manca solo Imen Jane che t… -

Ultime Notizie dalla rete : spiegone Imen Imen Jane si scusa nelle sue Instagram Stories | Giornalettismo Giornalettismo