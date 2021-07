Lo sfottò della conduttrice belga: spezza gli spaghetti prima del match con l'Italia. Dopo gli insulti, le scuse ironiche (Di lunedì 5 luglio 2021) spaghetti spezzati e conditi con patatine e maionese: uno sfottò "gastronomico" prima di Belgio - Italia. Il video su Tiktok della conduttrice belga Eefje Depoortere, conosciuta sui social come Sjokz, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021)ti e conditi con patatine e maionese: uno"gastronomico"di Belgio -. Il video su TiktokEefje Depoortere, conosciuta sui social come Sjokz, ...

Advertising

Diunavolta1 : @Sharkdark1 @CinziaFufy74 Al massimo uno sfottò. Che poi io non ce l'ho nemmeno con i vaccinati ma con chi sui medi… - delilahmoon17 : @Franciscktrue E aveva iniziato con la raccolta differenziata anche se la cosa si è un po' arenata, ma almeno per a… - vivianacorsi1 : @CarloCalenda Caro @CarloCalenda se, come ripeti sempre tu, le parole hanno un peso, perché usare sfottò come “guar… - StefaniSer : @Rinaldi_euro @fanpage @Rinaldi_euro lei non ha capito nulla. La petizione belga non è altro che uno sfottò ai fran… - infoitcultura : l video-sfottò della conduttrice belga: spezza gli spaghetti prima del match con l'Italia. Poi le scuse ironiche -

Ultime Notizie dalla rete : sfottò della Lo sfottò della conduttrice belga: spezza gli spaghetti prima del match con l'Italia. Dopo gli insulti, le scuse ironiche Spaghetti spezzati e conditi con patatine e maionese: uno sfottò "gastronomico" prima di Belgio - Italia. Il video su Tiktok della conduttrice belga Eefje Depoortere, conosciuta sui social come Sjokz, diventa virale: molti italiani capiscono il tono ...

Tifosa belga (che aveva spezzato gli spaghetti) risponde agli insulti: 'La mamma dei cretini è sempre incinta' L'ex centrocampista della Juventus e dell'Italia ha ironizzato sul fatto che poi, il Belgio, ha perso il quarto di finale per 2 - 1. E allora Sjokz, questo il soprannome della giornalista, ha chiesto ...

Tatarusanu, risate e sfottò durante l’intervista: «Guarda che faccia». La Rai: è stato un equivoco Corriere della Sera Spaghetti spezzati e conditi con patatine e maionese: uno"gastronomico" prima di Belgio - Italia. Il video su Tiktokconduttrice belga Eefje Depoortere, conosciuta sui social come Sjokz, diventa virale: molti italiani capiscono il tono ...L'ex centrocampistaJuventus e dell'Italia ha ironizzato sul fatto che poi, il Belgio, ha perso il quarto di finale per 2 - 1. E allora Sjokz, questo il soprannomegiornalista, ha chiesto ...