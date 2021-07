Lo sfogo di Raffaella Carrà a Domenica In contro il fango dal gossip | «Mia madre non si tocca» – Il video

(Di lunedì 5 luglio 2021) La stagione 1986-1987 fu la prima in cui, a condurreIn, fu chiamata una donna. Si trattava di, morta oggi, 5 luglio, a 78 anni. Fu un’edizione accompagnata da diverse polemiche e il clima non semplice portò la conduttrice a sfogarsi in diretta per una vicenda personale. Era il mese di novembre del 1986 e un settimanale di– si trattava di Novella 2000 – aveva pubblicato un articolo in cuiveniva accusata di trascurare la, ricoverata in gravi condizioni in un ospedale di Forlì.-Japino abbandonano i genitori era il titolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Raffaella

YouMovies

Ad annunciarloMennoia, autrice del programma e spalla del conduttore Filippo Bisciglia. Nel suoperò una sorta di malinconia: non è apparsa molto soddisfatta di come siano andate le ...L'amore fa giri incredibili per poi tornare ", ha concluso la romana nelloche i siti di Gossip stanno riportando il 28 giugno., comunque, non ha spoilerato praticamente niente di ...Raffaella Carrà sarà per sempre una delle icone mondiali per la sua arte e per tutto quello che grazie alla televisione ha lasciato.Ormai il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island è terminato. L'autrice Raffaella Mennoia, ha fatto sapere che le registrazioni in Sardegna sono finite ed il materiale è già sta ...