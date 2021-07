Livorno, trovata morta in casa con profonda ferita alla testa: fermato compagno (Di lunedì 5 luglio 2021) Stando alle testimonianze raccolte tra i conoscenti, la vittima non aveva più buoni rapporti con l'uomo Leggi su rainews (Di lunedì 5 luglio 2021) Stando alle testimonianze raccolte tra i conoscenti, la vittima non aveva più buoni rapporti con l'uomo

Advertising

BreakingItalyNe : RT @RaiNews: #Livorno, trovata morta in casa con profonda ferita alla testa: fermato compagno - RaiNews : #Livorno, trovata morta in casa con profonda ferita alla testa: fermato compagno - LaStampa : Donna trovata morta in casa a Livorno, fermato il marito - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: E' stato sottoposto a fermo il marito di Ginetta Giolli, trovata morta sabato scorso, con una profonda ferita alla testa… - qn_lanazione : Omicidio di #Livorno, fermato il marito della donna trovata morta in casa -