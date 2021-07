Livorno, 62enne trovata morta in casa: fermato il marito (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con l’accusa di omicidio volontario, il marito di Ginetta Giolli, 62 anni, trovata morta all’interno della sua casa sabato scorso a Livorno, con una ferita alla testa, probabilmente provocata da un colpo di martello. L’uomo, 55 anni, originario del Marocco, era ricercato dalla serata di sabato ed è stato arrestato dalla squadra mobile su ordine della procura. Il marito, secondo quanto appreso, avrebbe fornito un alibi che non ha trovato conferma. Il cadavere è stato scoperto nel pomeriggio di sabato 3 luglio quando gli agenti sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con l’accusa di omicidio volontario, ildi Ginetta Giolli, 62 anni,all’interno della suasabato scorso a, con una ferita alla testa, probabilmente provocata da un colpo di martello. L’uomo, 55 anni, originario del Marocco, era ricercato dalla serata di sabato ed è stato arrestato dalla squadra mobile su ordine della procura. Il, secondo quanto appreso, avrebbe fornito un alibi che non ha trovato conferma. Il cadavere è stato scoperto nel pomeriggio di sabato 3 luglio quando gli agenti sono ...

