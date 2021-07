LIVE – Bollettino oggi | lunedì 5 luglio | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di lunedì 5 luglio 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, tutte le regioni e le province autonome del Bel Paese sono in zona bianca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 808 nuovi ...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Basilicata #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Basilicata #Coronavirus #COVID19 - corona_tweet : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Il premier britannico confermerà oggi che, dal 19 luglio, in Inghilterra verranno abolite tutte le rimanenti restrizioni anti - Covid. L'Italia intanto ha tagliato il traguardo dei 20 milioni di ...'Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale', recitava ilmedico diffuso ieri sera dopo l'intervento. Si è trattato di un 'intervento programmato', come ...La raccomandazione dell'Ordine nazionale dei medici. "Il rischio che si possano instaurare dei focolai è molto alto e con la variante Delta diventa oggetto di una particolare preoccupazione" ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 5 luglio ...