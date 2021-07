L’Italbasket torna alle Olimpiadi dopo 17 anni (Di lunedì 5 luglio 2021) L’ Italbasket stupisce tutti qualificandosi dopo ben 17 anni alle Olimpiadi di Tokjo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado, gli uomini di Sacchetti mettono sotto i padroni di casa della Serbia chiudendo il match sul 102-95. Sugli scudi Nico Mannion(24 punti) e Achille Palonara(22 punti). L’ Italbasket affonda la Serbia: cosa è accaduto? Grande inizio degli azzurri che comandano tutto il primo quarto chiudendolo sul 28-22. Nel secondo quarto, però, si risvegliano i serbi che in tre minuti ribaltano la situazione grazie a un super Danilo Andjusic. Ma l’Italia non si disunisce e con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) L’ Italbasket stupisce tutti qualificandosiben 17di Tokjo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado, gli uomini di Sacchetti mettono sotto i padroni di casa della Serbia chiudendo il match sul 102-95. Sugli scudi Nico Mon(24 punti) e Achille Palonara(22 punti). L’ Italbasket affonda la Serbia: cosa è accaduto? Grande inizio degli azzurri che comandano tutto il primo quarto chiudendolo sul 28-22. Nel secondo quarto, però, si risvegliano i serbi che in tre minuti ribaltano la situazione grazie a un super Danilo Andjusic. Ma l’Italia non si disunisce e con ...

Advertising

Eurosport_IT : ???????? • SIAMO A TOKYOOOOO ?????? Gli azzurri battono la Serbia a Belgrado e strappano il pass per le Olimpiadi: 17 ann… - Agenzia_Ansa : L'Italbasket stacca il pass per i giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado gli azz… - REYER1872 : ?? Dopo 17 anni l’@Italbasket torna alle Olimpiadi, si va a Tokyo ?????? Azzurri mostruosi a Belgrado!… - Simo14722174 : RT @Eurosport_IT: ???????? • SIAMO A TOKYOOOOO ?????? Gli azzurri battono la Serbia a Belgrado e strappano il pass per le Olimpiadi: 17 anni dopo… - TizianaBtz : RT @Eurosport_IT: ???????? • SIAMO A TOKYOOOOO ?????? Gli azzurri battono la Serbia a Belgrado e strappano il pass per le Olimpiadi: 17 anni dopo… -