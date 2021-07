L'Italbasket andrà alle Olimpiadi di Tokyo: battuta la Serbia nella finale del Preolimpico (Di lunedì 5 luglio 2021) Erano passati 17 anni dall'ultima partecipazione alle Olimpiadi, che si erano concluse con un prestigioso argento, dopo la finale persa ad Atena contro l'Argentina. Mosca, Nantes, Parigi, Atene e ora ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 luglio 2021) Erano passati 17 anni dall'ultima partecipazione, che si erano concluse con un prestigioso argento, dopo lapersa ad Atena contro l'Argentina. Mosca, Nantes, Parigi, Atene e ora ...

LuiNardi : @RomeoSacchetti Eri un riferimento quando ero giovane. Regali emozioni. Grazie per un lavoro che non andrà mai perd… - AleGrassi22 : Trovo veramente irrispettoso verso questi qui parlare degli assenti stasera. Non è sbagliato in assoluto, anzi, è u… - andybianco10 : La nazionale dello sport minore andrà alle Olimpiadi! La nazionale dello sport maggiore no! Grazie @Italbasket ! Or… - Capdocj : Ok passata l’ansia per #italbasket ora pensiamo ai due azzurri #Wimbledon2021 #ManicMonday si andrà di registrazione - stonercrazia : È l'Italbasket. Che ci fa sognare. Per molti è una nazionale diversa, non conosciuta quanto quella degli Europei. M… -