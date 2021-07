L’importanza di Raffaella Carrà per la comunità LGBT: già nel 1979 contro l’omofobia (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà ci ha lasciati (inaspettatamente) all’età di 78 anni. Il mondo dei social è sconvolto, me compresa. Ecco perché, voglio raccontarvi per quale motivo era tanto importante per la comunità LGBTQ+ di cui anche Blog Tivvù fa parte. L’importanza di Raffaella Carrà per la comunità LGBT Da sempre vicina alla comunità omosessuale e ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 luglio 2021)ci ha lasciati (inaspettatamente) all’età di 78 anni. Il mondo dei social è sconvolto, me compresa. Ecco perché, voglio raccontarvi per quale motivo era tanto importante per laQ+ di cui anche Blog Tivvù fa parte.diper laDa sempre vicina allaomosessuale e ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

