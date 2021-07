Licenziamenti, nuova grana per il premier Draghi L'accordo con le aziende per evitarli è già carta straccia (Di lunedì 5 luglio 2021) Eccoli i primi effetti del nuovo compromesso sul blocco dei Licenziamenti: una mail dell’azienda a 152 dipendenti, inviata mentre uscivano dal turno straordinario del sabato, per comunicare loro che sarebbero rimasti a casa già a partire da oggi. Grazie di tutto e arrivederci. Con un click, altro che tavoli e negoziati. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 luglio 2021) Eccoli i primi effetti del nuovo compromesso sul blocco dei: una mail dell’azienda a 152 dipendenti, inviata mentre uscivano dal turno straordinario del sabato, per comunicare loro che sarebbero rimasti a casa già a partire da oggi. Grazie di tutto e arrivederci. Con un click, altro che tavoli e negoziati. Segui su affaritaliani.it

