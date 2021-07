Licenziamenti choc | chiude la storica Gianetti Ruote e manda a casa 152 operai

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – L’inizio di una lunga serie o un caso isolato? La notizia del licenziamento in blocco di 152dellaFad Wheel,azienda brianzola di Ceriano Laghetto che produceva cerchioni per mezzi pesanti, è rimbalzata dal weekend con un certo impatto, proprio allo scadere del blocco istituito lo scorso anno. I 152sarebbero stati avvisati con una email aziendale, al termine del turno di lavoro straordinario notturno del sabato. E contestualmente l’azienda avrebbe avviato l’iter di licenziamento collettivo dei dipendenti, che sono stati messi in ferie e poi in permesso retribuito con esonero ...