Liberi tutti, Johnson riapre nonostante la variante delta (Di lunedì 5 luglio 2021) Con buona pace della variante delta che continua a diffondersi, l’immunità è raggiunta, e il gregge libero di pascolare di nuovo: dal prossimo 19 luglio in Gran Bretagna tornerà il business as usual, anche se a questo proposito la comunità medico scientifica è spaccata. È in buona sostanza l’annuncio di ieri del premier britannico Boris Johnson sul mantenimento della data del 19 luglio come riapertura totale delle attività economiche e culturali nel paese a coronamento della fase 4 del programma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 luglio 2021) Con buona pace dellache continua a diffondersi, l’immunità è raggiunta, e il gregge libero di pascolare di nuovo: dal prossimo 19 luglio in Gran Bretagna tornerà il business as usual, anche se a questo proposito la comunità medico scientifica è spaccata. È in buona sostanza l’annuncio di ieri del premier britannico Borissul mantenimento della data del 19 luglio come riapertura totale delle attività economiche e culturali nel paese a coronamento della fase 4 del programma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

borghi_claudio : Finalmente ha capito. Delta o non Delta, inglesi liberi tutti dal 19 luglio - ladyonorato : La mia replica agli attacchi di ieri, in forma un po’ più articolata, sul mio blog. Grazie a tutti coloro che hanno… - HuffPostItalia : Delta o non Delta, inglesi liberi tutti dal 19 luglio - a_r_i_something : RT @borghi_claudio: Finalmente ha capito. Delta o non Delta, inglesi liberi tutti dal 19 luglio - maretegge : RT @_DAGOSPIA_: LIBERI TUTTI IN GRAN BRETAGNA! BORIS JOHNSON ANNUNCIA LO STOP ALLE RESTRIZIONI DAL 19 LUGLIO... -