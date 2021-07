Advertising

ilmattinodisici : Leoluca Orlando sempre più giù. Le opposizioni: sfiducia subito - infoiteconomia : Riorganizzazione Terna, sindacati all'attacco e scende in campo anche Leoluca Orlando - infoiteconomia : Ridimensionamento di Terna in Sicilia, proteste di sindacati e Leoluca Orlando - Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Morte Giuseppe Riggi. Il cordoglio di Leoluca Orlando - Novaluxor : RT @ChangeItalia: L’associazione Emily chiede di dedicare dei luoghi di #Palermo a tutte quelle donne che da sempre hanno manifestato e lot… -

Ultime Notizie dalla rete : Leoluca Orlando

... agli ultimi tre posti della graduatoria delle 105 città capoluogo ci sono infatti Salvo Pogliese , Luigi De Magistris e. L'altro fronte traballante è, più in generale, quello delle ...... agli ultimi tre posti della graduatoria delle 105 città capoluogo ci sono infatti Salvo Pogliese (Catania, 30% dei consensi), Luigi De Magistris (Napoli, 35%) e(Palermo, 39%). L'...Il gradimento dei cittadini nei confronti del sindaco di Aosta, Gianni Nuti, è in lieve crescita. Rispetto alla sua elezione, nel 2020, passa dal 53,3% al 53,5% (+0,2%). (ANSA) ...In esecuzione al piano di supporto antincendio approvato dal Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, sono stati resi noti gli interventi in corso in questa stagione di alta vulnerabilità.