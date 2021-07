“Lei stavolta fa sul serio”. La coppia super vip non si nasconde più: ci sono già state le presentazioni dei figli (Di lunedì 5 luglio 2021) I primi avvistamenti, poi il bacio a suggellare il ritorno di fiamma. Gli indizi e le paparazzate erano chiare: ora non ci sono più dubbi. sono tornati insieme Ben Affleck, 48 anni, e Jennifer Lopez, 51. Già a maggio scorso la cantante, fresca di rottura con quello che sarebbe dovuto diventare suo marito, era stata avvistata insieme al suo storico e famosissimo ex fidanzato. Poi a giugno un amico dell’attore ha rivelato a People che i due fanno sul serio: “Stanno davvero insieme. Continueranno a viaggiare avanti e indietro tra Los Angeles e Miami. sono molto felici. Questa non è una relazione casuale. Lo stanno facendo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) I primi avvistamenti, poi il bacio a suggellare il ritorno di fiamma. Gli indizi e le paparazzate erano chiare: ora non cipiù dubbi.tornati insieme Ben Affleck, 48 anni, e Jennifer Lopez, 51. Già a maggio scorso la cantante, fresca di rottura con quello che sarebbe dovuto diventare suo marito, era stata avvistata insieme al suo storico e famosissimo ex fidanzato. Poi a giugno un amico dell’attore ha rivelato a People che i due fanno sul: “Stanno davvero insieme. Continueranno a viaggiare avanti e indietro tra Los Angeles e Miami.molto felici. Questa non è una relazione casuale. Lo stanno facendo le ...

