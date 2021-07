Lega senza vergogna: europarlamentare paragona i vaccini ai campi di concentramento (Di lunedì 5 luglio 2021) I deliri leghisti non si fermano: la loro ttale disconnessione dalla realtà e ignoranza storica si ripercuote nel presente. Come si può alludere ai campi di concentramento parlando dei vaccini? Eppure ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 luglio 2021) I deliri leghisti non si fermano: la loro ttale disconnessione dalla realtà e ignoranza storica si ripercuote nel presente. Come si può alludere aidiparlando dei? Eppure ...

Advertising

borghi_claudio : Centomila firme per i referendum giustizia in un weekend vogliono dire tre cose: 1) La gente ha un desiderio fortis… - matteosalvinimi : Bene la riforma fiscale: andiamo verso una riduzione delle tasse, senza patrimoniali e stangate. La Lega ha chiesto… - capuanogio : In pratica la Lega @SerieA chiede di riaprire finalmente gli stadi senza limitazioni di capienza, utilizzando il pa… - aliciasbb : RT @globalistIT: - Biofafafa : RT @globalistIT: -