Lega | Politi | Roma Metropolitane | indecente quanto sta accadendo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 luglio 2021)– “Oggi su, nell’ennesimo Consiglio straordinario che abbiamo richiesto, tanti consiglieri pentastellati non si sono presentati in aula. Decine di posti di lavoro a rischio, incompetenza amministrativa e tante bugie raccontate ai lavoratori.” “In 5 anni hanno distrutto una delle migliori società diCapitale. Hanno rallentato i lavori sulle linee metro e ora vogliono lasciare senza occupazione madri e padri di famiglia. Indegni è l’unica parola che ci viene in mente. Faremo di tutto per salvare la società”. Così in un comunicato Maurizio, capogruppo...