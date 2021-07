Lega, Bordoni: basta demagogia Ztl (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “Tenere chiusi i varchi del Centro storico nel periodo di saldi estivi è totalmente inutile e la falsa partenza registrata all’avvio del primo weekend della stagione ne è la dimostrazione: la Ztl deve essere tolta immediatamente nei mesi estivi almeno fino alla fine di settembre”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni, responsabile del Dipartimento regionale Commercio della Lega. Bordoni poi aggiunge: “Via del Corso e via Nazionale, già duramente colpite dalla pandemia e dalle chiusure di attività ed esercizi, sono le strade più colpite. I commercianti non sono tutelati da un’iniziativa penalizzante che ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “Tenere chiusi i varchi del Centro storico nel periodo di saldi estivi è totalmente inutile e la falsa partenza registrata all’avvio del primo weekend della stagione ne è la dimostrazione: la Ztl deve essere tolta immediatamente nei mesi estivi almeno fino alla fine di settembre”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino Davide, responsabile del Dipartimento regionale Commercio dellapoi aggiunge: “Via del Corso e via Nazionale, già duramente colpite dalla pandemia e dalle chiusure di attività ed esercizi, sono le strade più colpite. I commercianti non sono tutelati da un’iniziativa penalizzante che ...

