Le due visioni (e ambizioni) di Italia e Francia sul trattato bilaterale (Di lunedì 5 luglio 2021) Oggi a Parigi sventolavano le bandiere Italiane mentre Sergio Mattarella si recava dagli Invalides fino all’Eliseo, preceduto dal reggimento a cavallo della guardia repubblicana che apriva la strada a suon di trombe e di tamburi. Questo viaggio mette in evidenza il successo dell’azione diplomatica del presidente Mattarella. Nel 2019 i rapporti con la Francia erano talmente in crisi che Parigi aveva richiamato l’ambasciatore Christian Masset per consultazioni. L’anniversario della morte di Leonardo da Vinci nel maggio del 2019 aveva fornito l’occasione per un viaggio di Mattarella al castello di Chambord. Con il secondo governo Conte abbiamo assistito a ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Oggi a Parigi sventolavano le bandierene mentre Sergio Mattarella si recava dagli Invalides fino all’Eliseo, preceduto dal reggimento a cavallo della guardia repubblicana che apriva la strada a suon di trombe e di tamburi. Questo viaggio mette in evidenza il successo dell’azione diplomatica del presidente Mattarella. Nel 2019 i rapporti con laerano talmente in crisi che Parigi aveva richiamato l’ambasciatore Christian Masset per consultazioni. L’anniversario della morte di Leonardo da Vinci nel maggio del 2019 aveva fornito l’occasione per un viaggio di Mattarella al castello di Chambord. Con il secondo governo Conte abbiamo assistito a ...

