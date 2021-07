Lazio, trovato l’accordo economico: arriva il pupillo di Sarri (Di lunedì 5 luglio 2021) Felipe Anderson ad un passo dalla Lazio. Il club capitolino, su richiesta di Sarri, ha trovato l’accordo economico con il West Ham Ormai ci siamo. Il passaggio di Felipe Anderson alla Lazio può davvero concretizzarsi nelle prossime ore. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club capitolino ha infatti trovato l’accordo economico con il West Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021) Felipe Anderson ad un passo dalla. Il club capitolino, su richiesta di, hacon il West Ham Ormai ci siamo. Il passaggio di Felipe Anderson allapuò davvero concretizzarsi nelle prossime ore. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club capitolino ha infatticon il West Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Celeste77197057 : RT @MediasetTgcom24: Roma, muore con la siringa nel braccio alla fermata della metro: il suo compagno era stato trovato cadavere in una val… - IsaacBetico10 : RT @RudyGaletti: ???? Il #Betis, alla disperata ricerca di un difensore centrale, mette in short-list anche #Musacchio. L'ex #Milan, che ha… - FGTwitt78 : @franco_martino Vabbeh vediamo nello storico quante volte ha vinto il Napoli e quante la Lazio? Ho trovato questa f… - simo_s70 : RT @MediasetTgcom24: Roma, muore con la siringa nel braccio alla fermata della metro: il suo compagno era stato trovato cadavere in una val… - LiveLazio : ?? #FELIPEANDERSON VICINISSIMO #Lazio e #Westham avrebbero trovato l’accordo. Cartellino a costo zero, con il 50%… -