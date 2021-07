Lazio, ecco “il nuovo Messi”: Lotito gongola, pronte le visite mediche (Di lunedì 5 luglio 2021) visite mediche in vista per il nuovo Messi: la Lazio di Claudio Lotito si assicura uno dei talenti più fulgidi del panorama mondiale Colpo in prospettiva per la Lazio. La formazione biancoceleste è ormai a un passo dal mettere le mani sull’erede designato di Lionel Messi. Il paragone è sicuramente ingombrante per Luka Romero. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021)in vista per il: ladi Claudiosi assicura uno dei talenti più fulgidi del panorama mondiale Colpo in prospettiva per la. La formazione biancoceleste è ormai a un passo dal mettere le mani sull’erede designato di Lionel. Il paragone è sicuramente ingombrante per Luka Romero. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

