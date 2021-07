Lazio, è fatta per il ritorno di Felipe Anderson: la conferma è social [FOTO] (Di lunedì 5 luglio 2021) La Lazio ha piazzato un grandissimo colpo di calciomercato, è fatta per il ritorno di Felipe Anderson. Il club biancoceleste è pronto ad iniziare un nuovo progetto, la decisione di Simone Inzaghi di lasciare il club non ha condizionato più di tanto il presidente Lotito che ha chiuso per un sostituto di altissimo livello: Maurizio Sarri è un allenatore tra i migliori in circoLazione. L’obiettivo è quello di migliorare il risultato della scorsa stagione, il rendimento è stato troppo altalenante. La dirigenza è attiva per costruire una squadra all’altezza delle idee tattiche dell’ex ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 luglio 2021) Laha piazzato un grandissimo colpo di calciomercato, èper ildi. Il club biancoceleste è pronto ad iniziare un nuovo progetto, la decisione di Simone Inzaghi di lasciare il club non ha condizionato più di tanto il presidente Lotito che ha chiuso per un sostituto di altissimo livello: Maurizio Sarri è un allenatore tra i migliori in circone. L’obiettivo è quello di migliorare il risultato della scorsa stagione, il rendimento è stato troppo altalenante. La dirigenza è attiva per costruire una squadra all’altezza delle idee tattiche dell’ex ...

Advertising

dbigmark : RT @cmdotcom: #Lazio-Felipe #Anderson, è fatta! La conferma social per il grande ritorno - Sandretto81 : @iuiu87 Andrea, finalmente la Lazio questa estate fa solo cose che non aveva mai fatto: godiamocele! E sono content… - andreatarantin1 : @iuiu87 Non credo la comunicazione Lazio sia fatta da incompetenti, forse forse nasce una via privilegiata con l'em… - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Lazio-Felipe #Anderson, è fatta! La conferma social per il grande ritorno - serieApallone : Clamoroso Lazio: Quasi fatta per un ritorno. Si tratta di Felipe Anderson. Dopo #Hysaj ecco un altro rinforzo per… -