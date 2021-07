L’Aquila, Pulcinella di Stravinskij con Pasotti apre i Cantieri dell’Immaginario (Di lunedì 5 luglio 2021) La Scalinata di San Bernardino a L’Aquila come quinta scenografica del Pulcinella di Stravinskij. Si apre così mercoledì 7 Luglio l’edizione 2021 de ‘I Cantieri dell’Immaginario‘. Una reinterpretazione in chiave contemporanea del capolavoro del grande compositore russo, in occasione dei 50 anni dalla sua morte. LEGGI ANCHE: — Abruzzo, spiaggia dorata e mare turchese: le Maldive ‘dietro l’angolo’ Tradizione e innovazione si fondono insieme dando vita ad uno spettacolo unico, diverso, ricco di nuove idee che vede le coreografie di Federica Galimberti duettare con gli innesti ... Leggi su funweek (Di lunedì 5 luglio 2021) La Scalinata di San Bernardino acome quinta scenografica deldi. Sicosì mercoledì 7 Luglio l’edizione 2021 de ‘I‘. Una reinterpretazione in chiave contemporanea del capolavoro del grande compositore russo, in occasione dei 50 anni dalla sua morte. LEGGI ANCHE: — Abruzzo, spiaggia dorata e mare turchese: le Maldive ‘dietro l’angolo’ Tradizione e innovazione si fondono insieme dando vita ad uno spettacolo unico, diverso, ricco di nuove idee che vede le coreografie di Federica Galimberti duettare con gli innesti ...

