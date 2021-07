L'appello dei medici: 'Affrettarsi con i vaccini sui giovani prima dell'inizio della scuola' (Di lunedì 5 luglio 2021) Un appello accorato dopo l'annuncio della riapertura delle scuole prevista in presenza per settembre. L'ambiente scolastico potrebbe essere centro di focolai improvvisi, ed è per questo che occorre ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 luglio 2021) Unaccorato dopo l'annuncioa riaperturae scuole prevista in presenza per settembre. L'ambiente scolastico potrebbe essere centro di focolai improvvisi, ed è per questo che occorre ...

Advertising

Avvenire_Nei : Appello al Parlamento: basta denaro alla Libia per il blocco dei flussi - FratellidItalia : Con i leader di altri partiti, nel rispetto delle attuali famiglie politiche di appartenenza, è nato un Appello per… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Burundi Una corte d'appello ha ridotto da 32 anni a 12 mesi la condanna inflitta nel 2018 al difenso… - PaolaKambo : RT @Ninfearosa: Meteo, il caldo fa strage di uccelli in Sicilia. Centinaia di piccoli volatili cadono dai nidi: l'appello dei volontari htt… - Prosiel_ : Sisma Bonus ??? Presente all'appello dei bonus casa 2021 anche il sisma bonus dedicato alla messa in sicurezza degli… -