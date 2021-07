Lapadula con il suo Perù sfida il Brasile di Neymar (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Perù di Lapadula sfida il Brasile di Neymar nella prima semifinale della Coppa America, nella notte italiana tra domani e mercoledì. Davide contro Golia, certo, ma il Perù sogna. E lo fa grazie all'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Ildiildinella prima semifinale della Coppa America, nella notte italiana tra domani e mercoledì. Davide contro Golia, certo, ma ilsogna. E lo fa grazie all'...

Advertising

LuisFernan1007 : RT @carlolaudisa: #Lapa-mania. @G_Lapadula fa boom anche in @CopaAmerica con il #Peru E il @LCFC... @SeleccionPeru Oggi su ???? @Gazzetta_i… - GabrielSP4M7 : RT @carlolaudisa: #Lapa-mania. @G_Lapadula fa boom anche in @CopaAmerica con il #Peru E il @LCFC... @SeleccionPeru Oggi su ???? @Gazzetta_i… - 87Fulvio : Sarò matto,ma vorrei #Lapadula alla Juve. Basso costo, buona finalizzazione con compagni di livello. Sarebbe una buona operazione low cost - tempodisognare : @RenzoGaliano Non voglio che vada via ! Rimane con noi @G_Lapadula noi, i peruviani ti vogliamo bene ! ?? - EduFBC_ : RT @carlolaudisa: #Lapa-mania. @G_Lapadula fa boom anche in @CopaAmerica con il #Peru E il @LCFC... @SeleccionPeru Oggi su ???? @Gazzetta_i… -