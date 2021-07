L’algoritmo e l’Ai di TikTok ora sono in vendita (Di lunedì 5 luglio 2021) (foto: Unsplash)Le tecnologie dietro al successo di TikTok adesso sono in vendita e chi vuole potrà appropriarsi anche delL’algoritmo di raccomandazione della piattaforma video. Secondo quanto riportato domenica dal Financial Times la società cinese che possiede TikTok, Byte Dance, ha lanciato a giugno in sordina la sua nuova divisione, Byte Plus, incentrata sulla vendita della tecnologia di intelligenza artificiale (Ai) della sua app più famosa, incluso il popolare algoritmo che regola il suo feed, alle aziende di tutto il mondo. E ha già dei compratori. L’app di moda americana Goat è ... Leggi su wired (Di lunedì 5 luglio 2021) (foto: Unsplash)Le tecnologie dietro al successo diadessoine chi vuole potrà appropriarsi anche deldi raccomandazione della piattaforma video. Secondo quanto riportato domenica dal Financial Times la società cinese che possiede, Byte Dance, ha lanciato a giugno in sordina la sua nuova divisione, Byte Plus, incentrata sulladella tecnologia di intelligenza artificiale (Ai) della sua app più famosa, incluso il popolare algoritmo che regola il suo feed, alle aziende di tutto il mondo. E ha già dei compratori. L’app di moda americana Goat è ...

