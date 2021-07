L’algoritmo e l’Ai di TikTok ora sono in vendita (Di lunedì 5 luglio 2021) Le tecnologie che hanno contribuito al successo della piattaforma di ByteDance sono a disposizione – dietro pagamento – di altre aziende, che avranno la possibilità di personalizzarle (foto: Unsplash)Le tecnologie dietro al successo di TikTok adesso sono in vendita e chi vuole potrà appropriarsi anche delL’algoritmo di raccomandazione della piattaforma video. Secondo quanto riportato domenica dal Financial Times la società cinese che possiede TikTok, Byte Dance, ha lanciato a giugno in sordina la sua nuova divisione, Byte Plus, incentrata sulla vendita della tecnologia ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Le tecnologie che hanno contribuito al successo della piattaforma di ByteDancea disposizione – dietro pagamento – di altre aziende, che avranno la possibilità di personalizzarle (foto: Unsplash)Le tecnologie dietro al successo diadessoine chi vuole potrà appropriarsi anche deldi raccomandazione della piattaforma video. Secondo quanto riportato domenica dal Financial Times la società cinese che possiede, Byte Dance, ha lanciato a giugno in sordina la sua nuova divisione, Byte Plus, incentrata sulladella tecnologia ...

