Lale Gül | la giovane romanziera turco-olandese che irride Erdogan

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti Sono le due del mattino e l’appartamento è l’unico con la luce accesa in questa schiera di immobili di Kolenkit, quartiere a ovest di Amsterdam. All’interno, c’è agitazione. Le grida rimbombano a tal punto da svegliare il vicinato. Il rumore giunge dalla casa dei Gül. In salotto, una ventina di persone affrontano la figlia più grande. “Sei pazza! Se te ne vai, è ancora peggio, pensa a noi. Al disonore che getti sulla nostra famiglia”. Maha preso la sua decisione. Infila le sue cose in uno zaino e passa davanti a sua madre, che sviene nel ...