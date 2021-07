Lady Louise Windsor | stessa passione della nonna e regina Elisabetta

(Di lunedì 5 luglio 2021) Giovanissima e degna erede di sua, la. La piccolaè incantevole mentre si dedica alla sua… Sono stati sotto la luce dei riflettori… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Vanity Fair Italia

Negli anni è sempre stata un po' defilata. Lontano dai riflettori, per volontà dei genitori. Il tempo, però, passa eWindsor , figlia di Sophie Wessex e del principe Edoardo , sta guadagnando sempre una posizione di prestigio agli occhi dei sudditi e dei media. Quasi diciottenne - è nata l'8 novembre ...A quasi tre mesi dalla morte del principe Filippo , marito della regina Elisabetta , la nipoteWindsor ha reso omaggio al nonno guidando la sua carrozza in occasione del Royal Windsor Horse Show, la più importante competizione equestre a cavallo del Regno Unito. La diciassettenne, ...La primogenita del principe Edoardo e di Sophie Rhys-Jones ha omaggiato il principe Filippo guidando il suo calesse nel corso di una competizione a cavallo. La passione l'ha ereditata proprio da lui, ...Lady Louise Windsor e il principe Filippo sono stati molto legati. Ecco la prova che è lei l'erede del Duca di Edimburgo e non gli altri nipoti ...