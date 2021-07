Ladispoli Summer Fest 2021: Arisa, The Kolors e Giusy Ferreri, ecco come prenotarsi per i concerti (Di lunedì 5 luglio 2021) Ladispoli Summer Fest 2021, diffuse dal Comune le modalità con cui sarà possibile assistere ai concerti. Le prenotazioni per accedere alle date del Ladispoli Summer Fest sono aperte fino a domenica 11 Luglio alle ore 23:59. Le prenotazioni si potranno effettuare solo online, attraverso un modulo predisposto per l’occasione, nella sezione dedicata sul sito del Comune di Ladispoli (https://www.comunediLadispoli.it/SummerFest2021/concerti). Ulteriori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021), diffuse dal Comune le modalità con cui sarà possibile assistere ai. Le prenotazioni per accedere alle date delsono aperte fino a domenica 11 Luglio alle ore 23:59. Le prenotazioni si potranno effettuare solo online, attraverso un modulo predisposto per l’occasione, nella sezione dedicata sul sito del Comune di(https://www.comunedi.it/). Ulteriori ...

Advertising

CorriereCitta : Ladispoli Summer Fest 2021: Arisa, The Kolors e Giusy Ferreri, ecco come prenotarsi per i concerti - Terzobinarioit : Parte il Summer Music Camp al Freccia di Ladispoli - Terzo Binario News - IServitori : Riapriamo le nostre porte per l’Arena Summer Nights 3!!!! #spettacoli #musica #teatro in via Rapallo 14 a Ladispoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli Summer Ladispoli Summer Fest, istruzioni per l'uso Ladispoli Summer Fest, istruzioni per l'uso - riceviamo e pubblichiamo: Questa manifestazione è stata pensata e realizzata con lo scopo di far ripartire la nostra città dopo il dramma della pandemia. ...

Parte il Summer Music Camp al Freccia di Ladispoli Questa sera, con un raffinatissimo concerto alla Sala Freccia del Centro Arte e Cultura di Ladispoli, prende il via la lunga serie di concerti che contraddistinguono da sempre il Summer Music Camp dell'Associazione Massimo Freccia, giunto all'ottava edizione erealizzato dalla Regione Lazio, ...

Ladispoli Summer Fest, istruzioni per l'uso BaraondaNews Ladispoli: parte il Summer Music Camp LADISPOLI - Si apre ufficialmente questa sera alle 21 alla Sala Freccia del Centro di Arte e cultura il Summer Music Camp giunto alla sua ottava edizione. Ad aprire le ...

“Lirismo Virtuoso” inaugura l’VIII Summer Music Camp 2021 dell’AMF Questa sera, con un raffinatissimo concerto alla Sala Freccia del Centro Arte e Cultura di Ladispoli, prende il via la lunga serie di concerti che contraddistinguono da ...

Fest, istruzioni per l'uso - riceviamo e pubblichiamo: Questa manifestazione è stata pensata e realizzata con lo scopo di far ripartire la nostra città dopo il dramma della pandemia. ...Questa sera, con un raffinatissimo concerto alla Sala Freccia del Centro Arte e Cultura di, prende il via la lunga serie di concerti che contraddistinguono da sempre ilMusic Camp dell'Associazione Massimo Freccia, giunto all'ottava edizione erealizzato dalla Regione Lazio, ...LADISPOLI - Si apre ufficialmente questa sera alle 21 alla Sala Freccia del Centro di Arte e cultura il Summer Music Camp giunto alla sua ottava edizione. Ad aprire le ...Questa sera, con un raffinatissimo concerto alla Sala Freccia del Centro Arte e Cultura di Ladispoli, prende il via la lunga serie di concerti che contraddistinguono da ...