La vita promessa, Le regole del caos o The apparition? La tv del 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 6 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La vita promessa”. Sicilia, anni ’20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una donna tenace e combattiva che sfugge ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere che la perseguita fino a distruggerle la vita. Per salvare il poco che le resta, Carmela è costretta ad una scelta coraggiosa: scappare a Napoli, sposare un italo-americano per procura e cercare di entrare in America. Lì la donna diventa titolare di un ristorante a Little Italy ma quella che sembra, finalmente, una vita felice vede, in realtà, il destino ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La”. Sicilia, anni ’20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una donna tenace e combattiva che sfugge ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere che la perseguita fino a distruggerle la. Per salvare il poco che le resta, Carmela è costretta ad una scelta coraggiosa: scappare a Napoli, sposare un italo-americano per procura e cercare di entrare in America. Lì la donna diventa titolare di un ristorante a Little Italy ma quella che sembra, finalmente, unafelice vede, in realtà, il destino ...

Advertising

PescaraCalcio : #MatteoSerra, giovane promessa del calcio, da ieri lotta tra la vita e la morte a seguito di un grave… - misterj1995 : RT @drunkzorzi: The Bronze (2015) Un'ex ginnasta fallita non riesce ad andare avanti con la sua vita. A seguito di una promessa di denaro,… - fioridizuccaa : @xonmyownn sono andata ora sulla guida tv e purtroppo non risulta, domani sera c’è La Vita Promessa su rai 1 ?? Ho p… - janapergliamici : Notte.? Possa Dio darti… per ogni tempesta, un arcobaleno. Per ogni lacrima, un sorriso. Per ogni affanno una pro… - Gionath10857107 : @ChantyAndrea @godislo28843934 @DiSantita @Lidia_Castel @TchoudenouK @silvia_rovatti @Joyvalen4 @pietrocristof12… -