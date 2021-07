La vergogna dei no-vax che si chiedono | «Quando ha fatto il vaccino la Carrà?»

Advertising

marcofurfaro : Ora la Lega vuole reintrodurre pure i voucher. Togliere il reddito, licenziamento libero, nessuna tutela per chi la… - fanpage : 'Sarebbe il caso di di chiedersi se i nostri azzurri, in qualche modo, non siano essi stessi lo specchio riflesso d… - gualtierieurope : A Tor Marancia c’è uno dei tanti luoghi simbolo della paralisi di questa giunta. Un cancello chiuso che impedisce a… - Giuseppeiacobe3 : Ma quale infrazione, l’infrazione l’ha compiuta la Ursula sbagliando i contratti dei vaccini, generando grande conf… - ZPeppem : RT @PossibileIt: Gli accordi con la #Libia sono una vergogna che il governo italiano porta avanti da fin troppo tempo. Basta essere complic… -

Ultime Notizie dalla rete : vergogna dei

QUOTIDIANO NAZIONALE

Rocco (Emilio Fallarino) Da subito vittima delle angherie di Spanò esuoi scagnozzi, Rocco tenta il suicidio per lainferta ma è Carmela a salvarlo. Resta menomato a vita, anche se nel ...... della calunnia reciproca, dell'incomunicabilità, della disperazione e del tradimento di Dio e...e per la nostra umanità non c'è gioia e non c'è salvezza e troppe volte c'è dolore e c'è. ...Vergogna! Il contatto con gli alieni era proprio dietro l’angolo. Il popolo dei cavalli da potatura, più avanzato degli umani, era già in viaggio. Ma quando sono arrivati non c’erano umani lì da ...Arrivarono a migliaia nel dopoguerra dalla Giamaica e dai Caraibi. E furono inseriti in squallidi istituti per minori con disabilità mentali. Come rivela un ...