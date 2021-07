La tunisina Jabeur vince (senza vomitare): è la prima araba ai quarti di Wimbledon (Di lunedì 5 luglio 2021) Ons Jabeur diventa la prima donna araba a raggiungere i quarti di finale di un Grande Slam. La sorprendente tennista tunisina ha ha battuto 5-7, 6-1, 6-1 Iga ?wi?tek. Jabeur gioca un gran tennis, intelligente, vario. Così come avvenuto contro Muguruza, ha rimontato un set di svantaggio e ha completamente cambiato il corso del match. A stunning win! @Ons Jabeur is into her first-ever #Wimbledon quarter-final, coming from a set down to defeat Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1 pic.twitter.com/7o06D1MUFG — Wimbledon (@Wimbledon) July ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Onsdiventa ladonnaa raggiungere idi finale di un Grande Slam. La sorprendente tennistaha ha battuto 5-7, 6-1, 6-1 Iga ?wi?tek.gioca un gran tennis, intelligente, vario. Così come avvenuto contro Muguruza, ha rimontato un set di svantaggio e ha completamente cambiato il corso del match. A stunning win! @Onsis into her first-ever #quarter-final, coming from a set down to defeat Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1 pic.twitter.com/7o06D1MUFG —(@) July ...

