La sinistra litiga ancora. E Salvini: "Il Pd affossa il ddl Zan (Di lunedì 5 luglio 2021) Mentre a sinistra litigano sul ddl Zan dopo la proposta di Renzi di rivedere alcuni emendamenti, Matteo Salvini propone di trovare un accordo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Mentre ano sul ddl Zan dopo la proposta di Renzi di rivedere alcuni emendamenti, Matteopropone di trovare un accordo

Advertising

infoitinterno : La sinistra litiga ancora. E Salvini: 'Il Pd affossa il ddl Zan - Paoletto003 : RT @CarloGarzia: Ad un anno dal centenario della marcia su Roma, noi liberali siamo divisi in 10 partiti, i sovranisti sono in grande spolv… - bettasanlazzaro : RT @CarloGarzia: Ad un anno dal centenario della marcia su Roma, noi liberali siamo divisi in 10 partiti, i sovranisti sono in grande spolv… - simonefurlan1 : RT @CarloGarzia: Ad un anno dal centenario della marcia su Roma, noi liberali siamo divisi in 10 partiti, i sovranisti sono in grande spolv… - Nuci26779128 : RT @CarloGarzia: Ad un anno dal centenario della marcia su Roma, noi liberali siamo divisi in 10 partiti, i sovranisti sono in grande spolv… -