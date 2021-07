La prima “passeggiata” spaziale degli astronauti che stanno costruendo la nuova stazione spaziale cinese

Leggi su wired

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il saluto dei tre– da sinistra Tang Hongbo, Nie Haisheng, and Liu Boming – al PresidenteXi Jinping il 23 giugno durante una video conferenza (foto: Yue Yuewei/Xinhua via AP rilasciata dalla Xinhua News Agency)Domenica 4 luglio 2021 è avvenuta laper due dei trecinesi chelaorbitale della Cina, Tiangong, in una missione, la Shenzhou 12, della durata di 3 mesi. La notizia proviene dall’agenzia ...