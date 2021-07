La prima “casa a bolle” di Lovag è in vendita (Di lunedì 5 luglio 2021) Dal soffitto alla piscina, dall’arredamento alle tantissime finestre-oblò: nella Maison Bulles, firmata Antti Lovag, tutto è rotondo. Oggi in vendita, l’eccentrica abitazione è entrata nella lista dei monumenti storici del ministero della cultura francese nel 1998. Immersa nel verde a pochi chilometri da Lione, ha una superficie totale di 350 metri quadrati e si compone di un ingresso, un salone con soppalco e camino, una cucina con terrazza di 60 metri quadrati, uno studio, due camere da letto, due bagni con doccia, una cantina, una sala fitness, un parcheggio e un giardino interno di 40 metri quadrati. Organizzati in una successione di alveoli con volumi ... Leggi su wired (Di lunedì 5 luglio 2021) Dal soffitto alla piscina, dall’arredamento alle tantissime finestre-oblò: nella Maison Bulles, firmata Antti, tutto è rotondo. Oggi in, l’eccentrica abitazione è entrata nella lista dei monumenti storici del ministero della cultura francese nel 1998. Immersa nel verde a pochi chilometri da Lione, ha una superficie totale di 350 metri quadrati e si compone di un ingresso, un salone con soppalco e camino, una cucina con terrazza di 60 metri quadrati, uno studio, due camere da letto, due bagni con doccia, una cantina, una sala fitness, un parcheggio e un giardino interno di 40 metri quadrati. Organizzati in una successione di alveoli con volumi ...

