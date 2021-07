La Polonia paese chiave per una difesa baltica contro la Russia? (Di lunedì 5 luglio 2021) L’idea di rafforzare le forze statunitensi in Polonia solleva alcune domande. Se una brigata statunitense non è sufficiente per dissuadere la Russia, una divisione sarà più efficace? Inviata negli Stati baltici, sarebbe ancora in inferiorità numerica e con linee di rifornimento vulnerabili all’interdizione. Come fa quindi la Polonia a essere paese chiave contro la Russia? Leggi su periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) L’idea di rafforzare le forze statunitensi insolleva alcune domande. Se una brigata statunitense non è sufficiente per dissuadere la, una divisione sarà più efficace? Inviata negli Stati baltici, sarebbe ancora in inferiorità numerica e con linee di rifornimento vulnerabili all’interdizione. Come fa quindi laa esserela

Advertising

baronemarco80 : @AzzolinaLucia Ma la teoria #gender comunque non esiste. È una fandonia. A scuola è sacrosanto e doveroso parlare d… - ViaggidiMiranda : Il paese della birra - claudiodjprof : @EnricoLetta In questo paese ancora non hanno compreso che la destra vuol dire dittatura stile ungheria , polonia e… - mariatrulli : @Corriere Secondo questi due l'Italia paese fondatore dell'Unione Europea dovrebbe stare con l'Ungheria, la Polonia… - ve10ve : Nulla da vedere, sono solo al 40% e si apprestano a governare il paese rendendoci una succursale della Polonia e de… -