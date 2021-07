La Nazionale italiana di basket torna alle Olimpiadi dopo 17 anni (Di lunedì 5 luglio 2021) Colpo grosso della Nazionale italiana di basket a Belgrado che batte la Serbia nella finale del torneo preolimpico di qualificazione e stacca il biglietto per le Olimpiadi dopo 17 anni di digiuno. L'impresa è clamorosa, anche perché la Serbia è storicamente una delle più forti selezioni della pallacanestro europea e riuscire a batterla in casa non era certo un gioco da ragazzi. Invece l'Italia guidata da Meo Sacchetti si è imposta con un netto 102-95, nel quale spicca Nico Mannion miglior marcatore azzurro con 24 punti personali. Ma tutto il team ha firmato una prestazione ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Colpo grosso delladia Belgrado che batte la Serbia nella finale del torneo preolimpico di qualificazione e stacca il biglietto per le17di digiuno. L'impresa è clamorosa, anche perché la Serbia è storicamente una delle più forti selezioni della pallacanestro europea e riuscire a batterla in casa non era certo un gioco da ragazzi. Invece l'Italia guidata da Meo Sacchetti si è imposta con un netto 102-95, nel quale spicca Nico Mon miglior marcatore azzurro con 24 punti personali. Ma tutto il team ha firmato una prestazione ...

