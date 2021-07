La mega festa abusiva di Tavolaia che nessuno riesce a far finire

Leggi su agi

(Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Circa 200 persone sono state identificate tra le oltre cinquemila che, da sabato notte, stanno partecipando al rave party abusivo in localitàa Santa Maria a Monte, nel pisano. Le persone identificate rischiano la denuncia per invasione di terreno privato. È quanto emerge a conclusione del tavolo urgente convocato dal prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, su richiesta del sindaco di Santa Maria a Monte, Ilaria Parrella, preoccupata, assieme ai residenti, per la situazione che non accenna a rientrare. Un maxi assembramento, fra auto, camper, roulotte, che potrebbe proseguire ancora per alcuni giorni, così come avrebbero rivelato alcuni partecipanti. Da sabato ...