La luce di Roma | il futuro della città vista dai suoi artisti

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un docufilm che rivela come la Capitale può ritrovare se stessa attraverso l’arte e i. Nasce da un’idea di Guido Talarico, che ne è anche regista e produttore, “Ladi”. Quale è l’obbiettivo di “Ladi”? Scoprire il presente con un occhio critico e creativo al, parlano gliche vivono e lavorano nella capitale, infatti, coinvolgerli per chiedere al loro talento di indicare percorsi nuovi, orizzonti sconosciuti per far rinascere, è l’obiettivo di “Ladi ...