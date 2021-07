La lezione della Carrà, la ragazza riccia che ha fatto la storia (Di lunedì 5 luglio 2021) Più della lettura di Piccole donne al primo Natale in cui si era grandi abbastanza per i romanzi; più della visione di Via col vento su Rai 1 anche se era lungo e il giorno dopo c’era scuola; più di tutto, a unire le generazioni di ragazze italiane negli anni Ottanta fu Raffaella Carrà, Raffaella con Boncompagni (la coppia più bella del mondo anche quando non furono più coppia, specialmente quando non furono più coppia), Raffaella coi fagioli da contare. Se una mattina stavi a casa da scuola, tua nonna, tua mamma, la tua tata, chiunque cucinasse teneva accesi i fagioli della Carrà. E tu li guardavi, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 luglio 2021) Piùlettura di Piccole donne al primo Natale in cui si era grandi abbastanza per i romanzi; piùvisione di Via col vento su Rai 1 anche se era lungo e il giorno dopo c’era scuola; più di tutto, a unire le generazioni di ragazze italiane negli anni Ottanta fu Raffaella, Raffaella con Boncompagni (la coppia più bella del mondo anche quando non furono più coppia, specialmente quando non furono più coppia), Raffaella coi fagioli da contare. Se una mattina stavi a casa da scuola, tua nonna, tua mamma, la tua tata, chiunque cucinasse teneva accesi i fagioli. E tu li guardavi, ...

thelondonboys47 : RT @M5SGiorgio: BASTA #trivelle! BASTA #fossili! BASTA #petrolio. #KeepItInTheGround! Ma la lezione della #Basilicata, una terra martoriata… - PapperPapp : #Sonego oggi imparerà la Lezione della sua vita: avere pazienza. La imparerà anche se dovesse vincere. Ma io non po… - BrucePaine2 : @ProfCampagna @JohnHard3 Teoricamente sembrerebbe addirittura buonsenso ma: 1) chi decide il perimetro della 'cultu… - AlessiaTrip : 'Tutti dicono che l'amore va a braccetto con la follia Ma per una che è già matta tutto questo che vuoi che sia Tan… - Marchet28717147 : RT @NMettella: @Multy10944620 @mircoDmirco @LucioMalan grazie della lezione di teologia. Magari però non sai che un vero cristiano difende… -