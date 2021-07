La legge di Razgatlioglu Vince anche gara - 2 e va in vetta al Mondiale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : legge Razgatlioglu

Quotidiano.net

Toprak, dopo il trionfo in Gara 1 si aggiudica anche l'ultima corsa del fine settimana del Mondiale Superbike in Gran Bretagna, a Donington Park, e soprattutto passa in testa nella classifica ...La Yamaha Petronas augura a Frankie una pronta guarigione '' sinel risicato comunicato. Non ... ma anche i ragazzi della pattuglia Superbike con Garrett Gerloff e Toprak, oltre a ...Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), dopo il trionfo in Gara 1 si aggiudica anche l’ultima corsa del fine settimana del Mondiale Superbike in Gran Bretagna, a Donington Park, e soprattutto passa in test ...Con la doppietta di Donington, Toprak Razgatlioglu vola al comando della classifica, con 3 punti di vantaggio su Jonathan Rea, scivolato in Gara 2. Primo zero in classifica per il campione in carica, ...